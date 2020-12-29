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Премьер-министр Эстонии заявил об уходе в отставку
Сегодня, 9:17
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lesjasap

Премьер-министр Эстонии заявил об уходе в отставку

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Решение связано со скандалом с Porto Franco.

Премьер-министр Эстонии заявил об уходе в отставку. Соответствующее заявление чиновник сделал во время выступления перед журналистами, которое транслировалось на Facebook. Юри Ратас решил покинуть должность на фоне коррупционного скандала из-за выдачи государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco.

В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор...В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра

Юри Ратас, глава правительства Эстонии

Чиновник отметил, что принял такое решение после проведения консультаций с правлением местной Центристской партии и ближайшим окружением. Ратас заметил, что возможными для него казались несколько выходов из ситуации, но он отдал предпочтение "единственному правильному".

Премьер Эстонии признал проблему неравенства прав русскоговорящих жителей.

Фото: Pixabay.com

Теги: porto franco, коррупция, отставка, премьер-министр, эстония, юри ратас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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