Премьер Эстонии призвал Евросоюз жестко ответить на события в Белоруссии

Юри Ратас поддержал польских коллег в необходимости жесткого ответа ЕС в отношении Белоруссии.

Премьер-министр Эстонии призвал Евросоюз жестко ответить на события в Белоруссии. Об этом Юри Ратас рассказал во время правительственной пресс-конференции. Чиновник считает, что Минск проводит политические репрессии против оппозиционно настроенных граждан. В Таллинне осуждают насилие, применяемое силовиками против мирного населения. Власти требуют немедленного освобождения задержанных демонстрантов.

Завтра по теме встретятся между собой главы МИД стран Европейского союза. Ответ ЕС на происходящее в Белоруссии должен быть единым, своевременным и жестким Юри Ратас, премьер-министр Эстонии

Глава правительства Эстонии поддержал инициативу польского коллеги по проведению внеочередного саммита Европейского совета, который бы поднял вопрос протестов и ситуации с белорусскими выборами.

МИД Венгрии призвал ЕС не исключать Белоруссию из "Восточного партнерства".