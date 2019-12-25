Премьер Эстонии призвал Евросоюз жестко ответить на события в Белоруссии

Премьер-министр Эстонии призвал Евросоюз жестко ответить на события в Белоруссии. Об этом Юри Ратас рассказал во время правительственной пресс-конференции. Чиновник считает, что Минск проводит политические репрессии против оппозиционно настроенных граждан. В Таллинне осуждают насилие, применяемое силовиками против мирного населения. Власти требуют немедленного освобождения задержанных демонстрантов.
Завтра по теме встретятся между собой главы МИД стран Европейского союза. Ответ ЕС на происходящее в Белоруссии должен быть единым, своевременным и жестким
Юри Ратас, премьер-министр Эстонии
Глава правительства Эстонии поддержал инициативу польского коллеги по проведению внеочередного саммита Европейского совета, который бы поднял вопрос протестов и ситуации с белорусскими выборами.
МИД Венгрии призвал ЕС не исключать Белоруссию из "Восточного партнерства".
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