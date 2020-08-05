Профессор Таллинского университета объяснил, что НАТО не хочет провоцировать Москву.

В Эстонии ответили на обвинения в задирании России. В издании Postimees отмечается, что у североатлантического альянса нет желания провоцировать Москву. По словам эксперта газеты, у НАТО "не остается места для маневра и инициативы" из-за авторитарного режима в РФ и застоя в отношениях с Западом.

Профессор Таллинского университета Рейн Руутсоо прокомментировал выступление политика Яака Аллика о необходимости изменить курс в отношениях России и Эстонии. Эксперт уточнил, что ухудшение связи между РФ и Эстонией не связано с бомбардировкой Сербии со стороны США. Он заметил, что в операции участвовали не менее шести государств НАТО. При этом Таллин вошел в состав альянса только в 2004 году.

Самовлюбленности России, переоценившей свое влияние при покрывании Милошевича, конечно, был нанесен жестокий удар Рейн Руутсоо, профессор Таллинского университета

Рейн Руутсоо заметил, что бомбардировки начались после того, как экс-глава Сербии Слободан Милошевич отказался прекратить этнические чистки. Он отверг договор с активистами из Косово.

Эстония получила от США 92 противотанковые ракеты Raytheon Javelin.

Видео: YouTube / EURACTIV