Российского посла вызвали в МИД Эстонии. Об этом сообщили в МИД России. Чиновники подтвердили, что Александр петров приглашен для общения с местными дипломатами из-за публикаций о вхождении стран Балтии на добровольной основе в СССР.
Подобные публичные заявления не идут на пользу двусторонних отношений. Сегодня я дал распоряжение вызвать посла России и выразить соответствующий протест
пресс-конференция главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу на Facebook
Урмаса Рейнсалу заметил, что посольство РФ в Таллине неоднократно в публичных заявлениях говорило о том, что Эстония добровольно стала часть. Советского Союза. Также МИД Эстонии недоволен тем, что Сергей Лавров говорил о том, что страны Прибалтики (Латвия, Эстония и Литва) вошли в СССР по взаимному согласию.
Я полностью отвергаю это заявление. Оно не отвечает историческим фактам
пресс-конференция главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу на Facebook
Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом.
Видео: Estonian Ministry of Foreign Affairs / Välisministeerium
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