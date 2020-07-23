Александр Петров приглашен в МИД Таллина из-за публикаций о добровольном вхождении стран Балтии в СССР.

Российского посла вызвали в МИД Эстонии. Об этом сообщили в МИД России. Чиновники подтвердили, что Александр петров приглашен для общения с местными дипломатами из-за публикаций о вхождении стран Балтии на добровольной основе в СССР.

Подобные публичные заявления не идут на пользу двусторонних отношений. Сегодня я дал распоряжение вызвать посла России и выразить соответствующий протест пресс-конференция главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу на Facebook

Урмаса Рейнсалу заметил, что посольство РФ в Таллине неоднократно в публичных заявлениях говорило о том, что Эстония добровольно стала часть. Советского Союза. Также МИД Эстонии недоволен тем, что Сергей Лавров говорил о том, что страны Прибалтики (Латвия, Эстония и Литва) вошли в СССР по взаимному согласию.

Я полностью отвергаю это заявление. Оно не отвечает историческим фактам пресс-конференция главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу на Facebook

Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом.

Видео: Estonian Ministry of Foreign Affairs / Välisministeerium