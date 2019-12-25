Министр Луйк призывает солдат быть готовыми к отражению "Российской агрессии".

Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом. Соответствующее видеообращение опубликовано на официальном сайте оборонного ведомства страны 15 июля. Юри Луйк выступил с заявлением перед новобранцами. Он призвал солдат быть готовыми защищать собственное государство от "российской угрозы".

Эстонии нужная обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну. Каждый обученный эстонский солдат - это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг Юри Луйк, глава Минобороны Эстонии

Министр добавил, что Эстония должна развивать собственную обороноспособность, так как в случае агрессии военным придется сражаться в одиночку до прибытия сил союзников.

Мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос Юри Луйк, глава Минобороны Эстонии

Военный напомнил, что на территории страны дислоцирован батальон НАТО, которым руководит Великобритания.

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