Украина проведет учения по эстонской модели у границы с "агрессором"

Маневры пройдут в рамках реакции на российские учения "Кавказ-2020".

Украина проведет учения по эстонской модели у границы со "страной-агрессором". Об этом в интервью для издания "Левый берег" заявил глава Херсонской областной администрации Юрий Гусев. Чиновник заметил, что военные учения состоятся осенью 2020 года.

Сейчас совместно с оперативным командованием "Юг" и Генштабом ВС Украины определяемся по конкретным датам с учетом тех учений, которые планирует провести страна-агрессор Юрий Гусев, глава Херсонской областной администрации

Стоит отметить, что украинский эксперт имеет в виду российские учения "Кавказ-2020". Киев хочет испытать собственные маневры в рамках противодействия российской угрозе. В 2019 году Украина и Эстония подписали декларацию о сотрудничестве в сфере территориальной обороны.

Гусев добавил, что в Херсонской области с местным учениям будут привлечены силы и средства резерва, необходимые для обороны страны по модели Эстонии. Учения продлятся около месяца.

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Видео: YouTube / Військове телебачення України