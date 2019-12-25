Василий Бондар объяснил, чем опасны для Киева российские учения "Кавказ-2020".

В МИД Украины призвали "ментально готовиться" к вторжению РФ. Об этом в интервью журналистам из "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель главы ведомства Василий Бондар. Чиновник считает, что Москва может начать военное наступление на территорию Украины с Кавказа. В МИД добавили, что Киев подготовлен к данному сценарию развития событий.

Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей Василий Бондар, замглавы МИД Украины

Василий Бондар прокомментировал российские учения "Кавказ-2020". Он заявил, что учения могут перейти в атаку уже "в ближайшей перспективе". Местная разведка также отмечает активизаций боевых действий на Донбассе, а также концентрацию военных РФ на границе и Крыму. Эксперт заметил, что опасения Украины понимают "военные аналитики и эксперты" в НАТО.

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