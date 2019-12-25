Американский генерал предложил Путину сценарий вторжения на Украину. Информацию об этом распространили украинские СМИ со ссылкой на заявление экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса. Эксперт считает, что Москва прикрывается учениями "Кавказ-2020", чтобы на самом деле иметь возможность "захватить дамбу в Херсонской области". Эта конструкция перекрывает доступ жителям Крыма к водоснабжению.
Во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере
Бен Ходжес, бывший командующий силами США в Европе
Военный добавил, что со стороны Киева было правильным решением заблокировать подачу воды на территорию полуострова.
Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму.
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