Военный считает, что РФ может напасть на дамбу в Херсоне.

Американский генерал предложил Путину сценарий вторжения на Украину. Информацию об этом распространили украинские СМИ со ссылкой на заявление экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса. Эксперт считает, что Москва прикрывается учениями "Кавказ-2020", чтобы на самом деле иметь возможность "захватить дамбу в Херсонской области". Эта конструкция перекрывает доступ жителям Крыма к водоснабжению.

Во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере Бен Ходжес, бывший командующий силами США в Европе

Военный добавил, что со стороны Киева было правильным решением заблокировать подачу воды на территорию полуострова.

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму.