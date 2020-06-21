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Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

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Президент также добавил, что у РФ нет конфликта с украинским народом.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым вошел в состав России в результате демократических выборов. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу  "Россия-1".

Путин отметил, что Крым с юридической точки зрения всегда принадлежал России. Он также добавил, что РФ не "приобретала" полуостров

Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией. <...> C этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением
Владимир Путин

По словам президента у России нет конфликта с народом Украины, а лишь с властями страны. Он добавил, что "украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века им". 

Видео: kremlin.ru

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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