Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Президент также добавил, что у РФ нет конфликта с украинским народом.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым вошел в состав России в результате демократических выборов. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу "Россия-1".

Путин отметил, что Крым с юридической точки зрения всегда принадлежал России. Он также добавил, что РФ не "приобретала" полуостров

Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией. <...> C этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением

Владимир Путин

По словам президента у России нет конфликта с народом Украины, а лишь с властями страны. Он добавил, что "украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века им".

Видео: kremlin.ru