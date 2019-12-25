Накануне торжества состоялись в Керчи, Симферополе и Севастополе.

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте местного МИД. В ведомстве считают, что организация торжественного события на территории полуострова приводит к напряженности в российско-украинских отношениях.

Напомним, что 24 июня парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялись в Севастополе, Симферополе, Керчи. Ранее Киев неоднократно выражал протесты из-за визитов в Крым высокопоставленных чиновников из РФ. Все подобные ноты Москва возвращает отправителям без рассмотрения и выражения реакции.

В МИД России не раз заявляли о том, что другие страны не могут указывать российским властям когда и как именно посещать государственные регионы.

Турецкая партия предложила признать Крым российским.

Видео: kremlin.ru