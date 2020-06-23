МИД Украины: Россия задолжала нам сотни миллионов долларов

Россия задолжала Украине сотни миллионов долларов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Василий Боднар.
Боднар заявил, что Москва денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота. Кремль сделал это в одностороннем порядке. Украинские власти уверены, что Россия нарушила международное право, оккупировав украинские территории.
Мы считаем, что они (соглашения) должны быть действующими, поскольку правовые процедуры не были соблюдены.
- Василий Боднар, заместитель министра иностранных дел Украины
Замминистра уточнил, что с 2014 года Россия не производила никаких выплат. Исходя из этого, Москва задолжала украинским властям около 100 миллионов долларов в год.
Напомним, что с 2014 года Крым вошёл в состав России по результатам проведенного на полуострове референдума. Украинские власти считают, что Москва оккупировала эти территории
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Мишустин требует обеспечить своевременную выплату зарплат в пандемию.
Видео: Youtube/Минобороны России
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