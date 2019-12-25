Правительство установило особенности правового регулирования трудовых отношений в 2020 году.

Премьер-министр Михаил Мишустин требует обеспечить своевременную выплату зарплат в пандемию. Об этом стало известно на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Председатель правительства обеспечил россиянам дополнительные гарантии в период пандемии коронавируса. Теперь россияне могут проще решать возникающие вопросы. Мишустин потребовал, чтобы работодатели обеспечили своевременную выплату зарплаты в соответствии с законом.

Те, кто работает на Крайнем Севере смогут в 2021 году реализовать свое право на получение от работодателя компенсаций по оплате проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. Это право распространяется на тех, кто им не воспользовался в условиях пандемии.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что госсекретарь США требует от Китая освободить граждан Канады.