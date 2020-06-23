Госсекретарь США требует от Китая освободить граждан Канады

Китай обвиняет граждан Канады в шпионаже.

Госсекретарь США Майк Помпео требует от Китая освободить граждан Канады. Об этом говорится в заявлении американского представителя.

Помпео считает, что эти обвинения политически мотивированные и беспочвенные. Вашингтон обеспокоен политикой КНР. США заняли сторону Канады и считают, что Пекин должен немедленно освободить Майкла Спэйвора и Майкла Коврига. Также, Помпео заявил, что штаты "отвергают использование этих неоправданных задержаний для принуждения Канады".

По мнению госсекретаря США, Китай почти полгода запрещает канадских властям получить консульский доступ к задержанным, несмотря на то, что это предусмотрено Венской конвенцией о консульских сношениях. Из-за этого власти Канады и "мир ничего не знает о состоянии этих двух канадцев".

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Видео: Youtube/Global News