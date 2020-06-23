Нарушители заплатят 900 турецких лир (более 130 долларов США).

В Турции вводят крупные штрафы за нарушение масочного режима. Об этом сообщило МВД страны.

Штрафы вводят с понедельника. До этого местные жители получали лишь предупреждения от стражей порядка. Теперь власти решили ужесточить позиции. Это связано с тем, что за последнюю неделю число новых случаев коронавирусной инфекции в стране за сутки выросло до 1-1,5 тыс. человек.

В Анкаре, Стамбуле и ещё 48 провинциях страны категорически запрещено выходить на улицы без масок. В 33 провинциях маски нужно носить в госучреждениях, торговых центрах, транспорте и других общественных местах.

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Видео: Youtube/AP Archive