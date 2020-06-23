Дипломат рассказал, как командования двух стран в приграничной полосе 22 июня провели встречу, на которой они договорились урегулировать разногласия с помощью диалога.

Индия и Китай договорились снизить напряженность на границе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По словам Лицзяня, эта встреча стала первой на таком уровне после инцидента 15 июня в долине Галван. Он уверен, что после проведения переговоров сторонам удастся урегулировать конфликт и взять под контроль ситуацию. Индия и Китай провели "глубокий обмен мнениями". Индийская и китайская стороны решили, что необходимо вести диалог, способствующий снижению напряженности ситуации. Они намерены поддерживать мир и стабильность в приграничных районах.

Напомним, что 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе между китайскими и индийскими солдатами произошел конфликт. Военные начали перестрелку. В результате, обе стороны понесли потери. Были раненные. Затем МИДы Индии и Китая провели телефонный разговор. Они договорились как можно скорее снизить напряженность на границе.

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Видео: Youtube/廣目視野GlobalVision