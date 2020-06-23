ПФР призвал россиян подать заявление на пенсии и пособия до 30 июня

Пенсионный фонд России призвал россиян подать заявление на пенсии и пособия до 30 июня. Об этом говорится на официальном сайте.
Пенсионные выплаты и пособия сейчас назначаются в упрощенном порядке. Это связано с пандемией коронавируса. В связи с этим, гражданам не нужно лично приходить в ПФР. Достаточно заполнить заявление в электронной форме.
Если такой возможности у заявителя нет, он может обратиться в территориальные органы ПФР. Они свяжутся с гражданином и получат согласие на оформление пенсии. Затем будут запущены дальнейшие процессы по оформлению. Всё это фиксируется в специальном акте.
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Видео: kremlin.ru
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