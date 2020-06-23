Праздничный салют в честь 75-летия Победы в Москве начнется в 23:00 мск.

Перенесено время начала праздничного салюта в Москве 24 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Представители Западного военного округа напомнили, что салют обычно начинается в 22:00 мск. Однако, 24 июня, впервые в истории он начнется на час позже. Такое решение было принято из-за длинного светового дня. Недавно появилась информация о том, что в день празднования юбилея Победы запустят 10 тыс. салютных выстрелов и 30 залпов из артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Напомним, что празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должно было состояться 9 мая. Однако, президент России Владимир Путин принял решение перенести торжественные мероприятия из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Новой датой празднования юбилея стало 24 июня. В этот же день в 1945 году на Красной площади состоялся исторический парад Победителей.

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Видео: Youtube/BLATOSPHERA