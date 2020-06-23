ЦИК назвал число проголосовавших по Конституции досрочно россиян

Свыше 67 тыс. граждан досрочно приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) озвучила число проголосовавших по Конституции досрочно россиян. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Право голосовать дистанционно получили жители Москвы и Нижегородской области. В столице зарегистрировались свыше 1 млн граждан, в Нижегородской области заявки подали более 140 тыс. россиян. Всего заявления на электронное голосование заполнили 1 215 926 граждан.

Элла Памфилова поблагодарила всех работников участковых комиссий. Она заявила, что всего создадут 213 участков голосования на предприятиях с бесперебойным циклом работы и примерно 2 тысячи в местах временного пребывания.

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Видео: Youtube/Избирательная комиссия Ленинградской области