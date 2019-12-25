Экс-представитель Совета Федерации скончался в 62 года от инфаркта.

СМИ сообщили о смерти экс-сенатора Евгения Тарло. Об этом рассказали журналисты, работающие на радиостанции "Говорит Москва". Они заявили, что бывший спикер Совета Федерации РФ скончался в 62 года. Информацию подтвердили в адвокатской конторе, в которой работал Тарло.

На данный момент известно, что мужчина скончался от инфаркта. Другие подробности трагедии не раскрываются.

Напомним, что Евгений Тарло представлял интересы Тамбовской области в Совете Федерации в период с 2007 по 2015 год. После ухода из верхней палаты парламента он получил должность президента фонда "Правовое государство".

Клишас считает проблемой персонификацию власти в России.