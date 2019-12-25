Поправка об "обнулении", считает Клишас, нужна для того, чтобы "успокоить" политический класс".

Сенатор, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию, председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает проблемой персонификацию власти в России. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его словам, политическая система в России очень пеерсонифицирована — и это проблема, которая решается поправками в Конституцию. При этом Клишас не считает, что поправка об "обнулении" президентских сроков не укрепит персонификацию власти, так как для этого нужно менять полномочия властных органов.

Поправка об "обнулении", считает Клишас, нужна для того, чтобы "успокоить" политический класс, который озабочен проблемой трансфера власти в 2024 году. Сенатор рассказал, что политикам нужно принять тот факт, что система, выстроенная Владимиром Путиным, останется.

Ранее мы подготовили список поправок в Конституцию, которые вынесены на голосование.