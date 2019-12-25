Сенатор Клишас сообщил о возможной блокировке активов иностранных компаний

Речь идет о компаниях недружественных стран. Россия ответит мерами, которые могут затронуть бизнес.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил о возможной блокировке активов иностранных компаний, которые решили покинуть российский рынок. Об этом пишут РИА Новости.

Речь идет о компаниях недружественных стран. В их отношении могут ограничить права собственности. Кроме того, по словам сенатора, не исключены такие меры, как национализация. Этим организациям могут установить запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах.

Ранее мы сообщили, что Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт.

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