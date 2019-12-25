Карты, выпущенные российскими банками, на территории России продолжат работать в прежнем режиме.

Крупнейшие международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт.

Карты, выпущенные российскими банками, на территории России продолжат работать в прежнем режиме. Операции будут запрещены за границей. Кроме того, по российским картам нельзя проводить трансграничные операции. Приостановлена оплата покупок в интернет-магазинах. На телефонах перестанут работать сервисы Apple Pay и Google Pay.

Напомним, что платежные системы решили прекратить свою деятельность на территории России после начала военной спецоперации на Украине. Обе организации решили поддержать антироссийские санкции. Прием запросов авторизации российских участников будет прекращен с 00:01 мск 10 марта.

Напомним, что клиринговые транзакции от российских участников платежной системы перестанут работать с 11 марта.

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