ЦБ прорабатывает сроки прекращения обслуживания карт Visa и Mastercard

Замена на платежную систему "Мир" будет происходить планомерно.

Центральный Банк России прорабатывает сроки, после которых отечественные банки прекратят обслуживание карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы государственного финансового регулятора. Специалисты отметили, что переход на использование "Мира" будет происходить по мене желания клиентов планомерно. Известно, что срочная замена таких карт не требуется, так как они продолжают работу в привычном режиме.

Сроки, в которые карты МПС должны будут перестать обслуживаться, мы сейчас прорабатываем. Они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты "Мир" при желании клиентов. пресс-служба ЦБ РФ

В пресс-службе добавили, что решение о продлении срока действия карт МПС, ушедших с российского внутреннего рынка, было вынужденной мерой. Такое решенин власти приняли для того, чтобы пользователи могли продолжать пользоваться этими картами и не менять привычек. Однако сейчас это требование лишилось актуальности, потому что доля таких карт в обращении сокращается, а граждане сами предпочитают заменять карты отсутствующих в стране МПС на актуальные отечественные варианты.

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Фото: Piter.tv