ВТБ снизил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год. Об этом рассказал журналистам первый заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов.
По его словам, в предыдущем прогнозе ожидалось, что ставка в 21% сохранится на весь год. Сейчас в ВТБ ожидают, что показатель опустится до 19,1%. Также банк снизил прогноз на рост совокупного кредитного портфеля до 6%.
Ранее экономист заявил, что снижение ключевой ставки сделает кредиты более доступными.
Фото: pxhere.com
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