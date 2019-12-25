В банке ожидают, что показатель опустится до 19,1%.

ВТБ снизил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год. Об этом рассказал журналистам первый заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

По его словам, в предыдущем прогнозе ожидалось, что ставка в 21% сохранится на весь год. Сейчас в ВТБ ожидают, что показатель опустится до 19,1%. Также банк снизил прогноз на рост совокупного кредитного портфеля до 6%.

Ранее экономист заявил, что снижение ключевой ставки сделает кредиты более доступными.

Фото: pxhere.com