Экономист заявил, что снижение ключевой ставки сделает кредиты более доступными

По его словам, значение ставки является базовым ориентиром для стоимости привлекаемых банками ресурсов.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил, что снижение ключевой ставки сделает кредиты более доступными. Об этом он рассказал агентству "Прайм".

Экономист прокомментировал решение Центробанка снизить ключевую ставку до 18%. По его словам, значение ставки является базовым ориентиром для стоимости привлекаемых банками ресурсов. Он уточнил, что кредиты наличными могут стать доступнее на 1,5-2,5 п.п. до конца первой декады августа 2025 года. Бархота добавил, что ставки по вкладам также могут опуститься до конца лета ниже 16%.

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