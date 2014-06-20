В Совфеде напомнили о прибавке к пенсии в августе

Выплаты увеличат на основе пенсионных баллов за 2024 год.

Член комитета Совета Федерации по социальной политикек Наталья Косихина напомнила о прибавке к пенсии в августе. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

По ее словам, изменение вступит в силу с 1 августа. Сенатор уточнила, что в социальной сфере произойдет повышение пенсий для работающих пенсионеров. Выплаты увеличат на основе пенсионных баллов за 2024 год. Косихина добавила, что прибавка будет зависеть от заработка и пенсионных коэффициентов.

Ранее эксперт рассказал, как увеличить пенсию на 70%.

Фото: pxhere.com