Эксперт рассказал, как увеличить пенсию на 70%

По его словам, это возможно, если обратиться за назначением пенсии на семь-восемь лет позже возникновения соответствующего права.

Кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, как увеличить пенсию на 70%. Об этом он сообщил в интервью "Газете.Ru".

По словам эксперта, если обратиться за назначением пенсии на семь-восемь лет позже возникновения соответствующего права, то можно повлиять на ее размер. Он уточнил, что по закону и к числу набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов будут применены коэффициенты повышения. Балынин добавил, что решение об использовании этой возможности каждый гражданин принимает самостоятельно с учетом своей пенсионной стратегии.

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