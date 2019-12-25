В Минобороны предложили поднять оклады военным на 7,6%

Проект документа появился в базе нормативных правовых актов.

Российское министерство по обороне предложило увеличить оклады военнослужащим более чем на 7,5 процентов с октября 2025 года. Изменения также коснутся коэффициента, применяемого при индексации компенсаций. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале документов нормативных правовых актов от 21 июля. Речь идет об окладах по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, проходящих службу по призыву сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, сотрудников МВД. Еще один проект предусматривает изменение коэффициента, применяемого при индексации размеров страховых сумм, единовременных пособий ‎и компенсаций — также с 1, 045 на 1, 076. Действие документа будет распространяться на правоотношения, которые возникнут с первого января следующего года.

Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раз (вместо ранее установленного размера в 1,045 раз). пояснительная записка

Напомним, что в октябре 2024 года военные пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца власти проиндексировали на 5,1 процентов. Согласно законодательству в сфере федерального бюджета на период с 2025-2027 годы, осенью 2025 года пенсии военным будут дополнительно проиндексированы на 4,5 процента.

Экс-замминистра обороны начал обустраивать дачу на деньги Минобороны и парка "Патриот" после начала СВО.

Фото: Piter.tv