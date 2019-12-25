Visa продлила сроки приема клиринговых транзакций от участников системы в РФ

Представители платежной системы обратили внимание российских пользователей на то, что срок прекращения приема запросов авторизации в рамках этой платежной системы остался тем же – с 00:01 мск 10 марта 2022 года.

Международная платежная система Visa продлила сроки приема клиринговых транзакций от российских участников до 11 марта. Об этом сказано на сайте платежной системы.

CPD 11 марта 2022 года станет последним клиринговым периодом транзакций. Представители платежной системы обратили внимание российских пользователей на то, что срок прекращения приема запросов авторизации в рамках этой платежной системы остался тем же – с 00:01 мск 10 марта 2022 года. Visa вправе приостановить прием запросов и прекратить осуществление платежного клиринга ранее вышеуказанных сроков. Так сказано в правилах платежной системы.

Напомним, что Visa и Mastercard объявили о прекращении работы в России в ближайшие дни. Это связано с началом военной спецоперации на территории Украины.

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