Путин одобрил закон об отмене НДС для физлиц при инвестировании в золото

Потенциальный спрос граждан на драгметаллы составляет до 50 тонн в год. Закон упрощает систему налогообложения в ювелирной отрасли. Поступления НДС составляли около 20-30 млрд в год.

Подписан закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС), операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ банков. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в Налоговый кодекс России. Раньше при покупке драгметаллов физлица (за исключением монет) платили НДС по ставке 20%. В пояснительной записке сказано, что это препятствовало использованию драгметаллов россиянами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики. В сопроводительных материалах уточняется, что потенциальный спрос граждан на драгметаллы составляет до 50 тонн в год. Закон упрощает систему налогообложения в ювелирной отрасли. Поступления НДС составляли около 20-30 млрд в год.

Ранее мы сообщили, что глава Минфина Франции сравнил нынешний "энергетический шок" с нефтяным кризисом 1973 года.

Фото: pixabay