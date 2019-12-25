Глава Минфина Франции сравнил нынешний "энергетический шок" с нефтяным кризисом 1973 года

Брюно Ле Мэр рассказал о господдержке "жертв кризиса" 2022 года.

Глава министерства финансов, экономики и восстановления Франции сравнил нынешний "энергетический шок" с нефтяным кризисом 1973 года. Информацию чиновник представил коллегам на международной конференции, посвященной укреплению энергетической независимости стран Евросоюза.Брюно Ле Мэр оценил рост стоимости на энергоносители в мире.

После кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мы переживаем сейчас второй за последние годы масштабный кризис - геополитический кризис в связи с ситуацией на Украине. Брюно Ле Мэр, министр финансов Франции

Министр считает, что существующий геополитический кризис провоцирует дополнительно энергетический шок, с последствиями которого гражданам европейского региона еще предстоит столкнуться. Это последствие будет соотноситься по уровню интенсивности и жестокости с кризисом 1973 года. В связи с существующими рисками Эмманюэль Макрон дал поручение кабмину разработать план государственной помощи для тех, кто станет первыми жертвами роста цен на топливо.

ЕС примет меры, чтобы исключить обход санкций с помощью криптовалюты.

Фото: Pixabay.com

