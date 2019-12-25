ЕС примет меры, чтобы исключить обход санкций с помощью криптовалюты

Брюно Ле Мэр не стал приводить конкретные примеры дальнейших шагов ЕС.

Евросоюз примет необходимые меры для того, чтобы исключить со стороны России обход западных санкций с помощью криптовалюты. Соответствующее заявление сделал перед журналистами французский министр экономики, финансов и восстановления Брюно Ле Мэр. Чиновник выступил перед прессой по завершению неформального совещания глав профильных ведомств ЕС. При этом о конкретных шагах специалист решил не говорить.

Мы изучим все способы, которые позволят исключить обход санкций при помощи криптовалюты. Брюно Ле Мэр, министр экономики Франции

Эксперт подчеркнул, что ЕС не может допустить такой ситуации, при которой , криптовалюта начнет эффективность антироссийских экономических ограничений.

Генпрокуратура разработала нормы для конфискации незаконно полученной криптовалюты.

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