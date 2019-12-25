Генпрокуратура разработала нормы для конфискации незаконно полученной криптовалюты

В законах может быть закреплено понятие виртуальных активов.

Генеральная прокуратура разработала нормы для конфискации незаконно полученной криптовалюты. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава профильного надзорного органа России Игорь Краснов. Сейчас специалисты трудятся над правовой базой по легализации майнинга и электронных валют.

Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации. Игорь Краснов, генпрокурор России

Чиновник отметил, что Генеральная прокуратура выступает также за введение в отечественное законодательство такого понятия как "криптовалюта" и "виртуальные активы". Сейчас судебная практика, связанная с расследованием уголовных дел, идет по пути признания крипты имуществом или предметом взятки.

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