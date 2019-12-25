У главы ставропольского ГИБДД Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости

Имущество фигуранта расследования будет изыматься в пользу государства.

У главы ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости. Об этом в интервью "РИА Новостям" рассказал российский генеральный прокурор Игорь Краснов. Эксперт напомнил журналистам о том, что начальника регионального управления обвиняют во взяточничестве. Ранее у мужчины был найден особняк с "золотым унитазом", инкрустированной мебелью, хрустальными люстрами и позолотой. Все это имущество государство планирует изъять.

Установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц. В ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Надзорное ведомство также установило, что некоторые подчиненные Сафонова, которые проходят фигурантами по его делу, имели активы с сотнями миллионов рублей. Самого Сафонова задержали в конце июля 2021 года. Чиновника и его коллег заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Сумма взятки составила 19 млн рублей. У подозреваемых состоялись обыски.

Подследственный по делу начальника ГИБДД Ставрополья впал в кому.

Фото: Kremlin.ru

