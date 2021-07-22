Начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова арестовали на два месяца

Стали известны подробности по мере пресечения для остальных фигурантов дела.

Главу УГИБДД Ставрополья арестовали на два месяца. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе краевого суда. Решение принято на заседании Ессентукской городской инстанции. Подозреваемый в уголовном деле о коррупции на 19 млн рублей Алексей Сафронов будет находиться под стражей.

Сафонов заключен под стражу на два месяца. пресс-служба суда

Специалист из Генеральной прокуратуры по ЮФО и СКФО Вячеслав Хлопонин рассказал "РИА Новостям" о том, что еще пятерых фигурантов расследования отправили под стражу, а еще двоих - под домашний арест. Еще одному подозреваемому выбрали меру пресечения в виде запрета на определенные действия. На судебном заседании Сафронов объявил о том, что сотрудничает со следствием.

СК раскрыл детали дела против начальника управления ГИБДД Ставрополья.

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