  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:07
86
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова арестовали на два месяца

0 0

Стали известны подробности по мере пресечения для остальных фигурантов дела.

Главу УГИБДД Ставрополья арестовали на два месяца. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе краевого суда. Решение принято на заседании Ессентукской городской инстанции. Подозреваемый в уголовном деле о коррупции на 19 млн рублей Алексей Сафронов будет находиться под стражей.

Сафонов заключен под стражу на два месяца.

пресс-служба суда

Специалист из Генеральной прокуратуры по ЮФО и СКФО Вячеслав Хлопонин рассказал "РИА Новостям" о том, что еще пятерых фигурантов расследования отправили под стражу, а еще двоих - под домашний арест. Еще одному подозреваемому выбрали меру пресечения в виде запрета на определенные действия. На судебном заседании Сафронов объявил о том, что сотрудничает со следствием.

СК раскрыл детали дела против начальника управления ГИБДД Ставрополья.

Видео: Telegram/LIFE SHOT

Теги: алексей сафронов, арест, гибдд, ставрополье
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии