В сети появилось видео с осуждением главой ГИБДД Ставрополья взяточничества. Ролик распространился по социальным сетям. В кадре представлен Алексей Сафонов, который в настоящее время задержан следователями по уголовному делу о коррупции и организации преступного сообщества.
К сожалению, не все сотрудники госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают денежные вознаграждения, чем также нарушают закон.
Алексей Сафонов, глава ГИБДД Ставропольского края
В своей речи о выявленных среди правоохранителей нарушителей законодательства, Сафронов осудил водителей и пешеходов, которые предлагают представителям закона денежные средства за "закрытые глаза". Глава ГИБДД по региону предложил населению не нарушать ПДД, но в том случае, если это уже произошло - официально задокументировать все законным способом.
Напомним, что 20 июля главу ГИБДД Ставрополья и шестерых его подчиненных задержали сотрудники МВД и Росгвардии. Мужчины подозреваются в получении взятки в размере 19 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.
СК раскрыл детали дела против начальника управления ГИБДД Ставрополья.
Видео: Telegram/Baza
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