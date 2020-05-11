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В сети появилось видео с осуждением главой ГИБДД Ставрополья взяточничества

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Алексей Сафонов рассказал о своем отношении к коррупции.

В сети появилось видео с осуждением главой ГИБДД Ставрополья взяточничества. Ролик распространился по социальным сетям. В кадре представлен Алексей Сафонов, который в настоящее время задержан следователями по уголовному делу о коррупции и организации преступного сообщества.

К сожалению, не все сотрудники госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают денежные вознаграждения, чем также нарушают закон.

Алексей Сафонов, глава ГИБДД Ставропольского края

В своей речи о выявленных среди правоохранителей нарушителей законодательства, Сафронов осудил водителей и пешеходов, которые предлагают представителям закона денежные средства за "закрытые глаза". Глава ГИБДД по региону предложил населению не нарушать ПДД, но в том случае, если это уже произошло - официально задокументировать все законным способом.

Напомним, что 20 июля главу ГИБДД Ставрополья и шестерых его подчиненных задержали сотрудники МВД и Росгвардии. Мужчины подозреваются в получении взятки в размере 19 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.

СК раскрыл детали дела против начальника управления ГИБДД Ставрополья.

Видео: Telegram/Baza

 

Теги: алексей сафонов, взятки, гибдд, коррупция, ставрополье
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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