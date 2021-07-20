СК раскрыл детали дела против начальника управления ГИБДД Ставрополья

По делу кроме Алексея Сафронова проходят еще шестеро подозреваемых.

Следственный комитет России раскрыл детали дела против начальника управления ГИБДД Ставрополья. В надзорном ведомстве уточнили, что полковник Алексей Сафронов подозревается по делу, в котором фиксируется сумма взятки в 19 млн рублей. Специалисты считают, что преступная группировка во главе с должностным лицом на протяжении нескольких лет продавала нелегальные "акты пропуска" по транспортировке зерна и другого товара по региону.

В СК РФ подчеркнули, что в отношении фигуранта расследования возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. По данному делу против начальника ГИБДД Ставрополья прошло порядка 80 обысков, силовики изъяли у полковника крупные денежные суммы и дорогостоящие автомобили. В соцсетях распространились кадры с лакшери-домом подозреваемого. Также задержаны еще шестеро людей, подозреваемые в участии в ОПГ. Следственные органы будут добиваться заключения их под стражу. Речь идет об Александре Аржанухине (бывшем главе отдела ГИБДД), Виталии Мельчикове и четверых гражданских лицах.

Начальника управления ГИБДД Ставропольского края задержали по подозрению в коррупции.

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Фото и видео: Следственный комитет РФ