Начальника управления ГИБДД Ставропольского края задержали по подозрению в коррупции

Руководитель управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов задержан по подозрению в коррупции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно данным СМИ, помимо Сафонова были задержаны ряд его подчиненных. Отмечается, что все они осуществляли продажу документов и "блатных" автомобильных номеров. По предварительной информации, задержаны более 35 сотрудников ГИБДД. Им вменяют получение взяток, злоупотребления, превышение полномочий и другие преступные деяния.
Проводятся обыски как по местам жительства подозреваемых, так и в рабочих кабинетах по месту службы.
из сообщения источника в правоохранительных органах
Напомним, следственное управления СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова. Было установлено, что он, зная о внезапной проверке по выявлению выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий сверх нормы, предупредил работника одного из предприятий о проведении контрольных замеров, чтобы он смог на время снизить объем выбросов.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге заработали 115 фоторадаров контроля скорости.
Фото: pixabay.com
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