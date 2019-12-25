Начальника управления ГИБДД Ставропольского края задержали по подозрению в коррупции

Вместе с ним были задержаны 35 подчиненных.

Руководитель управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов задержан по подозрению в коррупции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно данным СМИ, помимо Сафонова были задержаны ряд его подчиненных. Отмечается, что все они осуществляли продажу документов и "блатных" автомобильных номеров. По предварительной информации, задержаны более 35 сотрудников ГИБДД. Им вменяют получение взяток, злоупотребления, превышение полномочий и другие преступные деяния.

Проводятся обыски как по местам жительства подозреваемых, так и в рабочих кабинетах по месту службы. из сообщения источника в правоохранительных органах

Напомним, следственное управления СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова. Было установлено, что он, зная о внезапной проверке по выявлению выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий сверх нормы, предупредил работника одного из предприятий о проведении контрольных замеров, чтобы он смог на время снизить объем выбросов.

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