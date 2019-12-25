В Петербурге заработали 115 фоторадаров контроля скорости

До конца этого года комплексов станет в два раза больше.

В Петербурге по 96 адресам установили 115 фоторадаров контроля скорости. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 19 июля.

До конца этого года комплексов станет в два раза больше. Так, 240 радаров установят более чем на 170 аварийно-опасных участках, еще на 40 участках появятся фоторадары, фиксирующие нарушения правил проезда перекрестка. С адресами дорожных комплексов можно ознакомиться на сайте Городского мониторингового центра.

С помощью комплексов власти Петербурга намерены снизить число аварий на дорогах и количество пострадавших в результате дорожных происшествий. Согласно статистике ГИБДД, в городе ежедневно происходит до 200-300 дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году комплексы фотовидеофиксации выявили более 3,5 млн нарушений ПДД.

Кроме того, с 29 июня, уполномоченные сотрудники комитета по транспорту Петербурга начали администрировать штрафы за нарушение правил остановки и стоянки автомобилей. В зоне действия знаков "Остановка/стоянка запрещена" каждые 20 минут курсируют спецавтомобили автоматической фотофиксацией. На прошлой неделе сотрудники ГАТИ выявили 30 нарушений правил парковки в Приморском районе.

Фото: Piter.tv