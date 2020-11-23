В Приморском районе ГАТИ выявила 30 нарушений правил парковки во дворах

Рейды будут проходить во всех районах города посменно – рано утром и поздно вечером.

В Приморском районе Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выявила 30 нарушений правил парковки во дворах. Об этом в четверг, 15 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты фиксировали нарушения в автоматическом режиме. Каждые 20 минут на улицах города курсируют спецавтомобили автоматической фотофиксацией. В настоящее время рейды проходят в тех районах, по которым поступило большее количество обращений через сайт ГАТИ. В топ-3 вошли Выборгский, Приморский и Кировский районы.

Ранее мы писали, что за 10 дней комитет по транспорту выявил более 2 тысячи нарушений правил парковки.

Фото: gov.spb.ru