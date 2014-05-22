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Нарушения ПДД в Петербурге будут спецавто с фотофиксацией
Сегодня, 11:51
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Нарушения ПДД в Петербурге будут спецавто с фотофиксацией

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В Смольном уверены, что передача полномочий от ГИБДД к комитету по транспорту сократит время реакции на нарушения. 

С завтрашнего дня, 29 июня, уполномоченные сотрудники комитета по транспорту Петербурга начнут администрировать штрафы за нарушение правил остановки и стоянки автомобилей. Об этом сообщили в Смольном. 

По словам вице-губернатора Максима Соколова, в зоне действия знаков "Остановка/стоянка запрещена" каждые 20 минут будут курсировать спецавтомобили автоматической фотофиксацией. В том числе к рейдам привлекут инспекторов.

Делаем упор на стационарные камеры – они фиксируют ситуацию раз в минуту

Максим Соколов

Те машины, владельцы которых нарушили правила парковки, будут увозить на эвакуаторе. Чтобы выехать со штрафстоянки, нужно будет обращаться в комитет. Там же автомобилисты получат протокол об административном правонарушении. Пребывание машины на стоянке платно. 

Ранее мы писали, что петербуржцам рассказали об опасности купания в городских водоемах.

Фото: Pixabay

Теги: камера фотофиксации нарушений, нарушение пдд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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