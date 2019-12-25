Экс-начальник астраханского управления Росгвардии получил условный срок за взятку

Кировский районный суд Астрахани приговорил к полутора годам условного срока бывшего исполняющего обязанности начальника Росгвардии по региону. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по области.
Согласно данным ведомства, зимой 2020 года обвиняемый, который занимал пост заместителя главы регионального управления Росгвардии, с помощью посредника потребовал от двух кандидатов на должности подарки за прохождение аттестационной комиссии. Нарушение было выявлено сотрудниками ФСБ.
В отношении замглавы было возбуждено дело по статье о злоупотреблении полномочиями. За преступление ему был назначен условный срок в виде 1,5 лет лишения свободы. А его посреднику, который являлся начальником вневедомственной охраны, дали один год условно.
Ранее заместителя управляющего отделения Пенсионного фонда по Челябинской области задержали по уголовному делу о коррупции.
Фото: pixabay.com
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