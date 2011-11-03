Заместителя управляющего отделения ПФР по Челябинской области задержали по делу о взятке

Мужчина сознался в получении взятки.

Заместителя управляющего отделения Пенсионного фонда по Челябинской области задержали по уголовному делу о коррупции. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитета по региону. Известно, что должностное лицо подозревается в получении взятки в размере более 3 млн рублей. Денежные средства мужчина якобы получил от частной охранной компании за заключения с ней контракта на услуги. В ближайшее время фигуранту дела будет выбрана мера пресечения.

Заместителю руководителя регионального управления Пенсионного фонда России предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение. пресс-служба СК РФ по региону

Следствие считает, что преступление совершено 12 июля. Деньги переданы чиновнику за гарантированное заключение контракта на оказание охранных услуг на территории подразделений ПФР в регионе. Подозреваемый признался в содеянном.

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