Заступившегося за девушку мужчину избили в автобусе в Мытищах

Мигранты также угрожали расправой еще одной пассажирке.

Заступившегося за девушку мужчину избили в автобусе. Об этом рассказали очевидцы, которым удалось заснять происходящее на видео. Инцидент зафиксирован на территории Мытищ, в транспортном средстве, которое следовало по маршруту под номером 314. На пострадавшего пассажира напали шестеро человек. Ранее мужчина сделал группе замечание. После начала потасовки остальным пассажирам удалось выгнут дебоширов на улицу.

На данный момент известно, что после драки никто не был задержан. В Telegram-канале "Опер слил" заявили, что их подписчик рассказал о том, что правоохранительные органы косвенно дали понять, что не планируют разбираться с произошедшим. Они якобы даже не стали смотреть видеозапись.

Я ждала их приезда несколько часов и буквально умоляла их приехать ко мне и взять показания. Берут трубку они через раз, общаются нехотя и всем своим видом дают понять - что ничего делать не будут. слова очевидицы драки

Ролик сняла девушка, которой хулиганы угрожали расправой. Они заявили ей, что разденут ее, после чего разорвут. Весь конфликт происходил на глазах у несовершеннолетних пассажиров. По предварительным данным, подозреваемыми являются трудовые мигранты.

Около 20 мигрантов задержаны после массовой драки на юго-востоке Москвы.

Видео: Telegram/СИЛОВИКИ