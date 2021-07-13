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Около 20 мигрантов задержаны после массовой драки на юго-востоке Москвы

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Некоторые участники конфликта были ранены.

Около 20 мигрантов задержаны после массовой драки на юго-востоке Москвы. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах. Известно, что мигранты устроили побоище в Кузьминках. Причина противостояния представителей Среднеазиатских республик устанавливается. В полиции уточнили, что во время конфликта участники выбегали на проезжу.ючасть, мешая движению транспорта и пешеходов.

Полицейским, прибывшим к месту массовой драки на Зеленодольской улице, удалось задержать порядка 15 участников потасовки. 

источник ТАСС

На месте работали представители МВД и Росгвардии. По предварительным данным, количество участников драки превышало 50 человек. Часть иностранцев получила ножевые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы.

Посетитель ТЦ "Европолис" напал на охранника из-за просьбы надеть маску.

Видео: telegram / Baza

Теги: кузьминки, массовая драка, мигранты, москва
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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