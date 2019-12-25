Подследственный по делу начальника ГИБДД Ставрополья впал в кому

Он был госпитализирован в одну из больниц на территории региона.

Один из фигурантов дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, задержанных по подозрению в получении взяток на 19 миллионов рублей, был направлен в медицинское учреждение. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

По словам губернатора Ставропольского края, в настоящее время подследственный находится в коме.

Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме. Владимир Владимиров, глава Ставрополья

Он подчеркнул, по делу Сафонова в данный момент проводятся все необходимые действия. По словам Владимирова, "фигуранты дела, которые будут признаны виновными, ответят перед законом".

Напомним, руководитель управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов задержан по подозрению в коррупции. Его арестовали на два месяца. Пятерых фигурантов расследования отправили под стражу, а еще двоих - под домашний арест. Одному из подследственных избрали меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Сам Сафонов объявил о том, что сотрудничает со следствием.

Ранее интерьеры особняка главы ГИБДД Ставрополья оценили в десятки тысяч евро.

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