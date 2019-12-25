Колокольцев снял с должности начальника ГУ МВД Ставрополья

Данное решение было принято по результатам спецоперации.

Глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев по результатам специальной операции принял решение отстранить от должности начальника ГУ МВД по Ставрополью Сергея Щеткина. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина. из сообщения пресс-службы МВД РФ

Напомним, руководитель управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов был задержан по подозрению в коррупции 20 июля. Помимо него задержаны более 35 сотрудников ведомства. Им вменяют получение взяток на сумму 19 миллионов рублей, злоупотребления, превышение полномочий и другие преступные деяния. Следователи полагают, что в течение нескольких лет Сафонов с подельниками изготавливали фальшивые пропуска для водителей, которые перевозят зерно. После задержания его отстранили от должности.

Ранее мы сообщали, что интерьеры особняка главы ГИБДД Ставрополья оценили в десятки тысяч евро.

Фото: 26.мвд.рф