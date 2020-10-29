Интерьеры особняка главы ГИБДД Ставрополья оценили в десятки тысяч евро

Кровать Сафонова стоит 12-15 тыс. евро, а диван с креслами – около 30 тыс. евро.

Стало известно, сколько стоят интерьеры особняка главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на представителя мебельного бизнеса.

Во вторник, 20 июля, против главы ставропольского управления ГИБДД Алексея Сафонова и шести его подельников возбудили уголовное дело. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Следователи полагают, что в течение нескольких лет Сафонов со своей командой изготавливали фальшивые пропуска для водителей, которые перевозят зерно. На этом им удалось заработать более 19 млн рублей. После задержания Сафонова отстранили от должности.

Специалист оценил предметы интерьера исходя из предположения, что вещи не являются китайскими репликами известных брендов. Так, например, кровать Сафонова стоит 12-15 тыс. евро. Золотое бра, которое вести в прихожей – 3 тыс. евро, диван с креслами – около 30 тыс. евро.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти депутат и адвокат требовали взятку в размере 15 млн рублей.

Видео: СК России