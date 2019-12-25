В Ленобласти депутат и адвокат требовали взятку в размере 15 млн рублей

В Петербурге суд огласил приговор экс-депутату и адвокату, пытавшимся обмануть строителя бани. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении экс-представителя совета депутатов Отрадненского городского поселения Ленобласти Александра Семенова и адвоката Дениса Жувагина. Обоих обвиняют в мошенничестве.
Обвиняемые пытались обмануть предпринимателя, предложив покровительство связанным с ним фирмам, а затем отказались от обещаний. В частности, они обещали беспрепятственное получение разрешения на строительство банного комплекса в Шлиссельбурге.
За свои услуги злоумышленники потребовали 15 миллионов рублей. В начале сентября 2019-го предприниматель отдал им 5 миллионов рублей. Как оказалось позже, бизнесмен принес деньги в рамках оперативного эксперимента.
Бывший депутат Семенов признал свою вину и раскаялся. Жувагин лишь частично согласился с вменяемым ему преступлением.
Александру Семенову суд назначил лишение свободы на три года условно, Денису Жувагину – на 2,5 года условно.
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Фото: Piter.tv
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