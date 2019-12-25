В Ленобласти депутат и адвокат требовали взятку в размере 15 млн рублей

Оба получили условные сроки лишения свободы.

В Петербурге суд огласил приговор экс-депутату и адвокату, пытавшимся обмануть строителя бани. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении экс-представителя совета депутатов Отрадненского городского поселения Ленобласти Александра Семенова и адвоката Дениса Жувагина. Обоих обвиняют в мошенничестве.

Обвиняемые пытались обмануть предпринимателя, предложив покровительство связанным с ним фирмам, а затем отказались от обещаний. В частности, они обещали беспрепятственное получение разрешения на строительство банного комплекса в Шлиссельбурге.

За свои услуги злоумышленники потребовали 15 миллионов рублей. В начале сентября 2019-го предприниматель отдал им 5 миллионов рублей. Как оказалось позже, бизнесмен принес деньги в рамках оперативного эксперимента.

Бывший депутат Семенов признал свою вину и раскаялся. Жувагин лишь частично согласился с вменяемым ему преступлением.

Александру Семенову суд назначил лишение свободы на три года условно, Денису Жувагину – на 2,5 года условно.

Ранее стало известно, что сотрудница комбината Мариинки получила взятку за договор на поставку оборудования.

Фото: Piter.tv