Сотрудница комбината Мариинки получила взятку за договор на поставку оборудования

Кроме того, она увеличила размер взятки с первоначальной суммы.

Сотрудница художественно-производственного комбината ФГБУК "Государственный академический Мариинский театр" обвиняется в получении взятки в размере около 1,6 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Уголовное дело в отношении Инессы Алмазовой зарегистрировал Октябрьский районный суд.

Следствие полагает, что в январе 2019-го года Алмазова предложила менеджеру по развитию продаж ООО "ВИНК" изготовить приложение к техническому заданию, содержащее точные технические параметры планшетного раскройщика, и передать данное приложение ей. Далее женщина решила пойти на шантаж: если она получит взятку в 1,2 млн рублей, то она создаст условия, чтобы ФГБУК заключил договор на поставку планшетного раскройщика именно с этой организацией. Позже она увеличила размер взятки до 1,6 млн рублей. Поставка была осуществлена по заведомо завышенной стоимости. Деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Материалы дела переданы судье.

Фото: Piter.TV